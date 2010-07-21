МинАП повысит закупочную цену на зерно Аграрным фондом на 20%

Министерство аграрной промышленности Украины намерено инициировать повышение закупочной цены на зерно Аграрным фондом на 20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге журналистам министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что соответствующий шаг необходимо сделать, учитывая повышение стоимости зерна на мировых рынках. «Мы будем выходить с предложением, чтобы скорректировать в сторону увеличения закупочной цены Аграрным фондом. Следующая коррекция будет осуществляться в рамках 20%», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, вчера министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил, что в Министерстве аграрной политики Украины ожидают, что Аграрный фонд и ГАК «Хлеб Украины» смогут закупить до 4,5 млн. тонн зерна.

При этом он отметил, что для закупки зерна Минагрополитики намерено привлечь средства от размещения ОВГЗ на сумму 5 млрд. грн. Выпуск облигаций планируется провести в начале августа.

Министр также сообщил, что в Украине отмечается рост цен на зерно, который обусловлен повышением цен на зерно на мировом рынке.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, нынешние цены на пшеницу выше прошлогодних на 15-20%, а на ячмень – на 7-8%.

Напомним, Министерство аграрной политики изменило интервенционные цены на зерно на 2010-2011 МГ (1 июля 2010 г. – 30 июня 2011 г).

На пшеницу мягкую группы "А" 1 кл. установлена минимальная интервенционная цена (с учетом НДС) в размере 1320 грн./т и максимальная интервенционная цена (с учетом НДС) – 1584 грн./т., 2 кл. – 1235 грн./т и 1482 грн./т соответственно, 3 кл. – 1150 грн./т и 1320 грн./т. На пшеницу мягкую группы "Б" 4 кл. – 1011 грн./т и 1213 грн./т, 5 кл. – 975 грн./т и 1170 грн./т. На пшеницу мягкую 6 кл. – 960 грн./т и 1101 грн./т. На пшеницу твердую 1 кл. – 1452 грн./т и 1742 грн./т, 2 кл. – 1364 грн./т и 1637 грн./т, 3 кл. – 1243 грн./т и 1492 грн./т, 4 кл. – 1142 грн./т и 1371 грн./т, 5 кл. – 1101 грн./т и 1322 грн./т.

На рожь установлены следующие цены: 1 кл. – 912 грн./т и 1094 грн./т, 2 кл. – 870 грн./т и 1044 грн./т, 3 кл. – 830 грн./т и 996 грн./т.

Также установлены интервенционные цены на ячмень: 1 кл. (для продовольственных целей) – 950 грн./т и 1188 грн./т, 2 кл. (для производства солода в спиртовом производстве) – 900 грн./т и 1145 грн./т, 3 кл. (для кормовых целей) – 860 грн./т и 1101 грн./т.