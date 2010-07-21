Проходит ХV Международный симпозиум по машинному доению с/х животных

На базе ОАО «Брацлав» (Винницкая обл.) 21-24 июля проходит ХV Международный симпозиум по машинному доению сельскохозяйственных животных

Об этом сообщает пресс-служба Минпромполитики.

Согласно сообщению, мероприятие будет проводится при поддержке Министерства промышленной политики.

Сообщают, что в работе симпозиума примут участие заместитель министра - директор Государственного департамента тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, Владимир Саченко и другие специалисты Минпромполитики. Кроме того, будут присутствовать научные работники Украины, Российской Федерации, Беларуси, Израиля, Молдовы, Казахстана, Эстонии и Латвии.

Отмечают, что в рамках проведения симпозиума можно будет ознакомиться с новинками в процессах механизации животноводческих ферм, с ведением производственного процесса на предприятии «Брацлав» и с применением новых разработок на Литинском племобъединение и в агрофирме «Радивка».