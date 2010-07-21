В Житомирской обл. необрабатываемые земли будут засеяны озимыми

Этой осенью власти Житомирской области планируют решить вопрос проблемных и необрабатываемых инвесторами земель, засеяв свыше 30 тыс. га озимыми.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей РЫЖУК.

Он также отметил, что речь идет о землях, которые были взяты в аренду несколько лет назад «так называемыми инвесторы». «Эти инвесторы находят даже деньги из других источников, платят арендную плату, но не засевают эти земли, так как им выгоднее держать их в законсервированном состоянии, ожидая принятия Закона о рынке земель», - пояснил губернатор.