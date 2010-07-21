Hopsteiner GmbH открыла на Житомирщине свое представительство

Немецкая компания Hopsteiner GmbH (г. Майбург) открыла в Чудновском районе Житомирской области свое представительство - ООО " Хопштайнер Украина". Представительство будет заниматься, в основном, контролем и обеспечением деятельности запущенного на днях в области нового гранулятора хмеля.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в дирекции компании.

Уточняется, что новое представительство открыто в селе Карповцы Чудновского района. В нем работает несколько десятков человек.

Гранулятор решит проблему производства в области гранул из хмеля (гранулирует хмель житомирское ОАО "Украхмель", но сейчас его объемов недостаточно для потребностей региона - УНИАН). При переработки хмеля с разным содержанием альфа-кислот - важным компонентом при варке хмеля - устройство выдает гранулу со стабильным показателем. Также гранулированный хмель лучше сохраняется, не теряя своих свойств. Точные объемы производства гранул гранулятором не уточняются из-за коммерческой тайны.

Как сообщили УНИАН в Житомирской облгосадминистрации, вопрос развития хмелеводства на Житомирщине является одним из приоритетных для властей региона. Проблемным вопросом тут является реализация выращенной продукции на отечественном рынке. Более 330 тонн хмеля прошлогоднего урожая так и не нашли своего покупателя. Так, в Олевском районе Житомирской области 23 сельхозпредприятия разных форм собственности занимаются выращиванием этой культуры. В их обработке находится 289 га земель. С прошлого года осталось более 100 тонн непроданного сырья.