Эксперты УАК прогнозируют подорожание гречихи на 10-15%

Эксперты Украинской аграрной конфедерации (УАК) прогнозируют подорожание гречихи на 10-15%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УАК.

Согласно сообщению, существенное снижение запасов гречихи дает основания для роста ее цены к началу уборки нового урожая. Валовой сбор гречихи прогнозируется меньше прошлогоднего, потому, после уборки нового урожая цена снизится, но на предыдущий уровень уже не вернется.

Эксперты отмечают, что объемы нового урожая не смогут в достаточной мере выступить интервенционным рычагом для возвращения внутренних цен к предыдущему уровню. По информации Минагрополитики, посевные площади гречихи под урожай 2010 года составляли 215,4 тыс. га., что на 21% меньше посевных площадей под прошлогодний урожай. По оценкам УАК, учитывая среднюю урожайность за последние три года, валовой сбор гречихи в 2010 году прогнозируется на уровне 165 тыс. тонн, что на 12% меньше объемов 2009 года.

Состоянием на 1 июля текущего года, по данным Госкомстата, остатки гречихи были на уровне 2,7 тыс. тонн, а это лишь 23% от запасов этого же периода в прошлом году и 14% - 2008 г. По оценкам экспертов УАК, такой объем остатков гречихи меньше месячной нормы потребления населением, то есть, на начало сбора этой культуры прошлогодних запасов уже не будет.

Справка УНИАН. Состоянием на 21 июля т.г. цена гречихи в розничной сети составляет от 11 до 13,5 грн./кг, в зависимости от качества. Напомним, что в соответствующий период в прошлом году гречиха стоила 7,5 - 8 грн./кг. За год, под воздействием дефицита, цены на гречишную крупу выросли в 1,7 разы.