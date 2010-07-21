В Винницкой обл. запас зерновых ниже прошлогоднего показателя на 33,7%

По состоянию на 1 июля 2010 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) Винницкой области было в наличии 122,4 тыс. тонн зерновых, что на 33,7% меньше, чем на 1 июля 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, на 1 июля т.г. непосредственно в аграрных предприятиях сохранялось 93,2 тыс. тонн зерновых, в зернохранящих и зерноперерабатывающих было в наличии 29,3 тыс. тонн зерна.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали хранящие и перерабатывающие предприятия товаропроизводителям, в январе-июне текущего года составляла в области 1068,1 грн. за 1 тонну, что на 36,2% больше уровня соответствующего периода прошлого года.