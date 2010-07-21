На Буковине чиновники присвоили 1 млн. 396 тыс. грн

В Черновицкой области правоохранительные органы разоблачили служебных лиц Управления капитального строительства Черновицкой областной государственной администрации и частного предпринимателя, которые, злоупотребляя служебным положением, нанесли ущерб государству на сумму почти 1 млн. 400 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, упомянутые служащие внесли в акты за февраль 2010 года заведомо неправдивые сведения относительно объемов выполненных строительных работ в рамках первоочередных противооползневых мер в с. Черногузы Выжницкого района Черновицкой области, в результате чего частный предприниматель незаконно получил средства в сумме 1 млн. 396 тыс. грн., которые были выделены из Стабилизационного фонда государственного бюджета в соответствии с распоряжением Кабинета министров «О выделении Черновицкой ОГА средств Стабилизационного фонда для завершения в 2009 - 2010 годах строительства мостов, берегоукрепительных работ, объектов социально-культурного назначения и водоотводов, которые находятся в коммунальной собственности».

Таким образом, должностные лица Управления капитального строительства Черновицкой ОГА и предприниматель нанесли государству ущерб на указанную сумму.

Прокуратурой Черновицкой области в отношении служебных лиц Управления капитального строительства Черновицкой ОГА и частного предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог.

В содеянном подозреваются 47-летний бывший начальник УКС Черновицкой ОГА, 55-летний первый заместитель начальника УКС ОГА - председатель тендерного комитета и 48-летний заместитель начальника производственно-технического отдела УКС, который осуществлял технадзор за выполнением работ.

Подозреваемые задержаны.