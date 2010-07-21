Хлеборобы Донецкой обл. собрали первый миллион тонн зерна

Хлеборобы Донецкой области собрали первый миллион тонн зерна нового урожая.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

В сообщении отмечается, что аграриев области поздравили с этой трудовой победой председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК и председатель областного совета Андрей ШИШАЦКИЙ. В своем поздравлении хлеборобам руководители региона заявили, что «главное сегодня – не отступать от своих позиций, не терять энтузиазма в достижении поставленных целей и работать на благо населения».

«Уверены, что и в дальнейшем высокие показатели труда будут расти вместе с благосостоянием жителей Украины, а любовь к земле, опыт и целеустремленность будут способствовать сохранению и приумножению богатств отрасли», - говорится в поздравлении.

В пресс-службе облгосадминистрации напомнили, что на последней пресс-конференции (19 июля) губернатор Донецкой области прогнозировал, что в нынешний урожай в регионе «мы соберем 2 млн. тонн хорошего зерна, из которого 30% будет второго и первого класса - качественного продовольственного зерна».