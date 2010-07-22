В Хмельницкой обл. реализация сельхозпродукции выросла на 1,7%

В Тернопольской области за январь-июнь 2010 года реализация на рынках сельскохозяйственной продукции возросла на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составила 66 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Тернопольской области.

Согласно сообщению, в общем объеме реализации сельхозпродукции более чем две трети составлял оборот от продажи мяса, сала и птицы.

Как отметили в статуправлении, в отличие от предыдущих лет, когда сохранялась тенденция к подорожанию этих продуктов, в этом году цены на мясо снизились на 2,2%, на сало – на 20,9% и, как следствие, продажа мяса и сала выросла на 5,5%.

Однако с начала года в 1,5 раза подорожали яйца, на 20% – молочные продукты, а их продажа уменьшился соответственно на 9% и 4%.

Продажа продукции растениеводства за январь-июнь 2010 года сократилась на 5% при росте цен на 32%. Значительно подорожали овощи – на 66%, продажа которых составила 50% от общей реализации продуктов растениеводства.

Также отмечен рост цен на лук репчатый, чеснок, свеклу, свежую капусту более чем в 2 раза, сахар подорожал в 1,9 раза, гречневая крупа – на 38%, абрикосы, персики, вишни, черешни – более чем на четверть, картофель – на 2,4%.