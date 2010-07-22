В Винницкой обл. запас кормов больше прошлогоднего на 3,8%

По состоянию на 1 июля 2010 года, в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) Винницкой области было в наличии 81,6 тыс. тонн кормов всех видов, что на 3,8% больше, чем на 1 июля 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, на 1 июля т.г. в сельскохозяйственных предприятиях Винницкой области из расчета на одну голову крупного рогатого скота приходилось по 4,6 ц кормов против 4,9 ц на 1 июля 2009 года.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 января 2010 года, в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) Винницкой области было в наличии 217,2 тыс. тонн кормов всех видов, что на 10,6% меньше, чем годом ранее.