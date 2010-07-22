Галеевский маслозавод увеличил реализацию продукции на 10%

ОАО "Галеевский маслозавод им. В.Ф. Мазуркевича" (Чудновский район, Житомирская обл.) за 6 месяцев т.г. увеличил реализацию продукции на 10% - до 25 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Чудновской райгосадминистрации.

Уточняется, что до конца года предприятие планирует реализовать продукции более чем на 50 млн. грн. Такого результата удалось достичь путем повышения качества продукции, обновления производства и расширения ассортимента выпускаемых изделий.

В данный момент производственная мощность предприятия составляет около 100 тонн молока в сутки, из которого можно произвести 7,5 тонн сухого обезжиренного молока и 4,5 тонны масла наивысшего качества.

Основное производство на заводе обеспечивают цех сухого обезжиренного молока, цех по производству масла и цех сгущенного молока. На предприятии трудится 580 человек, средняя зарплата - 1100 грн. в месяц.

География украинского рынка продукции ОАО "Галеевский маслозавод" распространяется на 7 областей - Ривненскую, Хмельницкую, Житомирскую, Киевскую, Винницкую, Закарпатскую и Донецкую.

Справка УНИАН. Галеевский маслозавод им. В.Ф. Мазуркевича был построен в 1927 году. Сейчас это одно из производственных предприятий, которое входит в состав компании " Фаворит" и работает под этой торговой маркой.