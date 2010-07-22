Аграрии Кировоградской обл. собрали урожай на площади 328 тыс. га

По состоянию на 22 июля т.г., аграрии Кировоградской области собрали урожай ранних зерновых на площади 328,5 тыс. га, или 51% от плана.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития Кировоградской областной госадминистрации.

Обмолочено 808,8 тыс. тонн зерна.

Озимый ячмень убран на площади 116 тыс. га (97%), получено 278,4 тыс. тонн зерна, озимая пшеница - на площади 136,1 тыс. га (49%), получено 399,3 тыс. тонн зерна.

Горох убран на площади 13,2 тыс. га, или 69% от территории посевов, урожай составляет 21,6 тыс. тонн.

Озимый рапс убран на площади 62,2 тыс. га. (88%), получено 97,3 тыс. тонн.

Самый высокий процент ранних зерновых убран в Новгородковском (64%), Александровском (59%), Компаниевском (56%) и Онуфриевском (56%) районах.