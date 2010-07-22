В лесах Крыма объявлена высокая пожароопасность

Крымское управление Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций предупреждает о высокой пожароопасности в лесах полуострова до понедельника, 26 июля, и о шквальном ветре сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС Украины в АР Крым.

«По 26 июля в лесах Крыма ожидается высокая пожарная опасность. 22 июля в Крыму ожидается шквальный ветер, 15-20 метров в секунду», - сказано в пресс-релизе.