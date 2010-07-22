Иванопольский сахарный завод возобновит свою деятельность?

Власти Житомирской области принимают меры для возобновления деятельности ОАО "Иванопольский сахарный завод".

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

В связи с этим, во исполнение распоряжения председателя Житомирской облгосадминистрации Сергея РЫЖУКА от 29.06.2010 г. №177, замгубернатора области по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН провел заседание рабочей группы, призванной детально изучить сложившуюся на Иванопольском заводе ситуацию.

Завод был остановлен несколько лет назад по ряду причин - из-за отсутствия рынка сбыта продукции, неурегулированности на законодательном уровне вопроса защиты отечественного производителя и другим.

Рабочая группа после этого подготовит парламенту и правительству обращение с просьбой законодательно урегулировать вопрос сохранности имущественных комплексов сахарных заводов области.

Иванопольский сахарный завод был создан в 1886 году, спустя 50 лет была проведена реконструкция завода. В 1957 году построили новое помещение цеха по переработке сахарной свеклы с установкой диффузии "Роберта" емкостью 600 л. За период с 1961 по 1967 годы на заводе провели реконструкцию его энергетической базы, электрификацию, реконструировали технологические цеха. С 1967 по 2002 год завод снова реконструировали, там установили ультрасовременное оборудование и усовершенствовали технологические процессы. Завод рассчитан на 200 работников, он способен вырабатывать продукции на 40,7 млн. грн.

Напомним, что, по сообщению властей региона, в Житомирской области в осенний сезон будут действовать 4 из 6 сахарных заводов области. При этом работавшие в прошлом году сахарные заводы - Червонский и Андрушский - продолжат деятельность и в этом году.

Корнинский сахарный завод уже готов к работе, а Андрушевский проводит подготовку к сезонному запуску предприятия.

По итогам сезона 2009 г. в Житомирской области было собрано 197 тыс. тонн свеклы на площади 10,6 тыс. га при средней урожайности 186 ц/га. С начала текущего года в регионе произведено 18,1 тыс. тонн сахара, что на 37% больше аналогичного прошлогоднего показателя.