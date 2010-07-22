Вылов рыбы в Крыму за полгода уменьшился на 53%

В январе-июне 2010 г. в Крыму объем вылова рыбы и добычи других водных живых ресурсов составил 2 926 тонн. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

По сравнению с аналогичным периодом 2009 г., вылов рыбы и других водных живых ресурсов в АРК уменьшился на 53,0% (январь-июнь 2009 г. - 6 733 тонны). В том числе во внутренних водоемах полуострова вылов рыбы и водных живых ресурсов уменьшился на 81,0% и составил 67 тонн (январь-июнь 2009 г. - 350 тонн).

Как сообщал УНИАН, за 5 месяцев 2010 г. в Крыму объем вылова рыбы и добычи других водных живых ресурсов уменьшился на 65% - до 1,9 тыс. тонн.