На Чудновском хлебокомбинате проведено техническое переоснащение

На Чудновском комбинате хлебопродуктов (ЧКХ, Житомирская обл.) проведено техническое переоснащение производства.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в дирекции Чудновского КХП.

Согласно сообщению, с приходом в этом году на комбинат нового собственника – ООО «Синтезтрейдагро» на ремонт и техническое переоснащение базы КХП было потрачено 1 млн. 745 тыс. грн. За эти средства смонтирован новый авторазгрузчик машин с зерном, отремонтировано 8 складских помещений для хранения зерна, реконструировано сушильное оборудование, проведены другие работы. На данный момент на комбинате завершены работы по подготовке помещений и оборудования к приемке зерна нового урожая.

Справка УНИАН. Чудновский КХП является одним из 45 крупнейших хлебоприемных предприятий Житомирской области.

ООО «Синтезтрейдагро» – украинский производитель аграрной продукции, специализирующийся на мукомольной промышленности.