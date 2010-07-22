МинАП прогнозирует рост цен на продовольственное зерно

В ближайшее время цены на продовольственное зерно в Украине могут несколько вырасти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель Министерства аграрной политики Украины Геннадий РОЗГОН сегодня во время круглого стола.

«Те запасы зерна, которые мы имеем последние недели, мы не думаем, что они существенно повлияют на цены на муку. Там есть большой запас мощности... Есть достаточный запас муки по стабильной цене… Прогнозируем, что в ближайшее время цены на продовольственное зерно будут несколько расти, все равно мы прогнозируем стабильность цен на муку, на хлеб, на крупы, макаронные изделия…» - отметил Г.РОЗГОН.

По его словам, тенденция, которая складывается в последние несколько недель на рынке зерна, демонстрирует рост цен, в первую очередь, на продовольственное зерно, и на некоторые фуражные культуры. «Скажем так, в последнее время был достигнут наибольший пик цен за последние несколько месяцев, но до рекордного уровня 2007 года еще далеко. Поэтому сегодня можно ожидать незначительного повышения цен на муку.

Это мука, хлеб, и все, что с этим связано», - также отметил представитель МинАП.