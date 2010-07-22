Изменен закон о госнадзоре в сфере хозяйственной деятельности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, данный закон Верховная Рада Украины приняла 1 июля 2010 года. За него проголосовали 235 из 417 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом устраняются несогласованности относительно установления срока для устранения субъектом ведения хозяйства требований предписания, введения нормы об осуществлении функций государственного надзора (контроля) только центральными органами исполнительной власти, а также устранения возникновения случаев, которые несут угрозу жизни (здоровью) работающих.

Законом предусмотрено, что определенный предписанием или другим предписывающим документом срок, на протяжении которого субъект ведения хозяйства обязан устранить нарушение требований законодательства, не может составлять менее тридцати рабочих дней, если иной срок не предусмотрен законом.

В заключительных положениях предусмотрено, что данный Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.