«Оболонь» намерена реконструировать помещения завода в Киеве

ЗАО «Оболонь» намерено реконструировать производственные помещения завода в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня секция Архитектурно-градостроительного совета Киева одобрила проект реконструкции имущественного комплекса по ул. Богатырская, 3 в Оболонском районе Киева.

Проект разработан Государственным институтом «Укргипропищепром» по заказу ЗАО «Оболонь».

Проектом предусматривается строительство двух зданий, в первом из которых будет находиться дрожжевое отделение и бродильные емкости открытого типа, а во втором 3-этажном здании – цех разлива пива в банки. Новые здания расположатся за главным корпусом. Общая площадь участка, на котором расположено производство, составляет 15,5 га.

Планируется, что в результате реконструкции и нового строительства производственные мощности предприятия вырастут до 130 млн. дал пива в год.

По информации пресс-службы ЗАО «Оболонь», среднегодовая мощность производства пива составляет 110 млн. дал.

В ходе рассмотрения проекте председательствующий на секции Градосовета Юрий ТИХОНОВИЧ рекомендовал согласовать проект.

Справка УНИАН. ЗАО «Оболонь» – крупнейший национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 9 предприятий в регионах Украины.

Основные бренды: «Оболонь», Magnat, hike premium, ibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компания «Оболонь» – крупнейший экспортер пива с Украины. По итогам 2009 года доля компании в экспорте составила 80%. Продукция компании экспортируется в 33 страны мира.