Аграрный фонд закупит не менее 4-4,5 млн. тонн зерновых

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил закупить в Аграрный фонд не менее 4-4,5 млн. тонн зерновых.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня во время встречи с министром аграрной политики Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ, который проинформировал о ситуации в аграрно-промышленном комплексе, в частности, о ходе сбора урожая.

Учитывая ситуацию на мировом рынке зерна, глава государства обратил внимание на необходимость формирования продовольственного резерва, а также региональных резервов для обеспечения продовольственной безопасности страны.

В.ЯНУКОВИЧ также дал поручение начать подготовку к осенне-полевым работам, в том числе - предусмотреть механизмы уменьшения стоимости горюче-смазочных материалов, обеспечения аграриев удобрениями, средствами защиты растений и кредитными ресурсами.

Отдельно Президент поручил ускорить разработку программы развития молочного и мясного животноводства.

По данным Н.ПРИСЯЖНЮКА, майский прогноз урожая зерновых на уровне 46 млн. тонн был уменьшен на 3,5 млн. тонн в связи со сложными погодно-климатическими условиями. С учетом уточненного прогноза определено, что общий объем экспорта зерновых в 2010–2011 маркетинговом году будет составлять 16 млн. тонн.

Заслушав доклад о ходе и графике выполнения аграрных реформ, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул личную ответственность министра за реализацию реформ в аграрном секторе и гармонизацию украинских стандартов в АПК с нормативами ЕС.