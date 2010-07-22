УЗА: Производители зерна потеряют 12 млрд.

В случае невозвращения НДС экспортерам зерна, в 2010/2011 маркетинговом году производители зерна потеряют около 12 миллиардов гривен.

Об этом заявляет президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир КЛИМЕНКО в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам АПК Виктору СЛАУТЕ, вице-премьер-министру Сергею ТИГИПКО и первому заместителю главы Администрации Президента Ирине АКИМОВОЙ, которым располагает УНИАН.

По словам В. КЛИМЕНКО, последние полгода экспортерам зерна возвращаются копейки.

”Учитывая и понимая сложности с наполнением бюджета, УЗА еще в апреле этого года проинформировала правительство о согласии компаний-экспортеров зерна работать с НДС-облигациями. Однако по состоянию на сегодняшний день ни одна компания не получила облигаций. Более того, абсолютно непонятен участникам рынка алгоритм выдачи облигаций”, - говорится в письме.

По данным УЗА, компании - экспортеры зерна и продуктов его переработки подали документы на получение НДС-облигаций на сумму более чем 5 миллиардов гривен.

В.КЛИМЕНКО отметил, что при таком подходе перспективы хорошего урожая 2011 года могут стать призрачными.

Исходя из сложившейся ситуации, УЗА предлагает правительству в недельный срок довести до отраслевых ассоциаций и предприятий агропромышленного комплекса Украины графики погашения НДС как живыми деньгами, так и НДС-облигациями, информацию по данному вопросу обнародовать на сайте Министерства финансов.

Справка УНИАН. Для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС правительство намерено выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа, которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Срок обращения бумаг - 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% НДС-облигаций.

По словам премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, выпуск НДС-облигаций планируется начать с 1 августа.