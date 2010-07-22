ЕБРР предоставит агрохолдингу «Мрия» 25 млн. долл. кредита
19:16, 22 июля 2010Агро
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На финансирование оборотніх средств
Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 21 июля одобрил предоставление украинскому агрохолдингу «Мрия» кредит в размере 25 млн. долл.
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь представительства ЕБРР в Украине Антон УСОВ.
Кредитные средства будут направлены на финансирование оборотного капитала.
Общая стоимость проекта – 50 млн. долл.
Справка УНИАН. Группа компаний «Мрия» основана в 1992 г. как фермерское научно-производственное хозяйство. Акции компании котируются на Франкфуртской бирже.
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