ЕБРР предоставит агрохолдингу «Мрия» 25 млн. долл. кредита

На финансирование оборотніх средств

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 21 июля одобрил предоставление украинскому агрохолдингу «Мрия» кредит в размере 25 млн. долл. Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь представительства ЕБРР в Украине Антон УСОВ. Кредитные средства будут направлены на финансирование оборотного капитала. Общая стоимость проекта – 50 млн. долл. Справка УНИАН. Группа компаний «Мрия» основана в 1992 г. как фермерское научно-производственное хозяйство. Акции компании котируются на Франкфуртской бирже.

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