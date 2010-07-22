Слаута принял участие в работе ХV Международного симпозиума
19:37, 22 июля 2010Агро
0
...по машинному доению
Вице-премьер-министр Украины Виктор Слаута, находясь сегодня с однодневной рабочей поездкой в Винницкой области, принял участие в работе ХV Международного симпозиума по машинному доению сельскохозяйственных животных. Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.
Мероприятие проходило на базе ОАО «Брацлав». Участники симпозиума рассмотрели актуальные вопросы развития молочного скотоводства.
Вице-премьер-министр Украины также ознакомился с новыми разработками в отрасли доильного оборудования, представленными ОАО «Брацлав».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter