Слаута принял участие в работе ХV Международного симпозиума

Вице-премьер-министр Украины Виктор Слаута, находясь сегодня с однодневной рабочей поездкой в Винницкой области, принял участие в работе ХV Международного симпозиума по машинному доению сельскохозяйственных животных. Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.

Мероприятие проходило на базе ОАО «Брацлав». Участники симпозиума рассмотрели актуальные вопросы развития молочного скотоводства.

Вице-премьер-министр Украины также ознакомился с новыми разработками в отрасли доильного оборудования, представленными ОАО «Брацлав».