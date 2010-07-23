Засуха не затронула основные зерновые районы Казахстана

Засуха не затронула основные зерносеющие районы Казахстана, - страны, входящей в десятку крупнейших мировых экспортеров зерновых; на юге Казахстана, где уже идет страда, урожай выше среднего, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Акылбека Куришбаева.

"В сравнении с Россией надо прямо сказать, что у нас нет засухи в таком масштабе", - сказал глава Минсельхоза в Уральске, где он находится в рамках рабочей поездки премьер-министра Карима Масимова по западным регионам Казахстана. По словам Куришбаева, на юге страны "уборка урожая уже началась, и там он выше среднего, на востоке - хороший урожай; на севере сейчас дожди кое-где пошли". "Нельзя сказать, что ситуация критическая", - констатировал министр.

Вместе с тем он признал, что Минсельхоз обеспокоен ситуацией в двух областях - Западно-Казахстанской и Актюбинской, где, по словам министра "действительно будут приниматься меры"по ликвидации последствий засухи. В частности, министр считает, что Западно-Казахстанская область сейчас "неплохо работает по заготовке кормов", но "есть вопрос по выделению удешевленных горюче-смазочных материалов" (ГСМ). "В область будут дополнительно направлены удешевленные ГСМ", - пообещал Куришбаев.

По словам главы Минсельхоза, пока прогноз на урожай 2010 года остается прежним - 13,5-14,5 миллионов тонн. "В тоже время у нас есть запас прошлогодний - около 6 миллионов тонн", - напомнил министр. "Запасы приличные, и мы не только обеспечим зерном свою страну, но и будем иметь очень хороший экспортный потенциал", - заверил Куришбаев.

В 2010 году пшеница засеяна в Казахстане на площади 14,2 миллиона гектаров - на 81 тысячу гектаров меньше, чем в прошлом году. В 2009 году республика получила рекордный 21 миллион тонн зерна, из которых порядка 8 миллионов было экспортировано.