Цены на пшеницу достигли 13-месячного максимума

Значительный рост спроса на пшеницу зафиксирован на мировом зерновом рынке. Как сообщает ИТАР-ТАСС, в результате цены на нее достигли 13-месячного максимума.

В течение торговой сессии в минувший четверг цена бушеля на Чикагской товарной бирже поднималась до 6,10 долл. Никогда с июня 2009 г пшеница не стоила так дорого.

Как сообщают деловые круги, многочисленные страны-потребители пшеницы спешат закупить ее как можно быстрее, опасаясь дальнейшего роста цен. Так, стало известно, что Алжир закупил у Франции на текущей неделе 300 тыс т зерна.

Наряду с исключительно жаркой погодой в восточной части Европы, включая Россию, проливные дожди в Канаде, а также неблагоприятная погода в Австралии рискуют привести к падению в нынешнем году мирового урожая пшеницы, отмечают специалисты.