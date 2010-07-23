Roshen увеличила производство на 12% - до 184 тыс. тонн

Винница. Кондитерская корпорация "Roshen" в первом полугодии 2010 года увеличила общий объем производства кондитерской продукции на 12%, или на 19,714 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 184 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

"Roshen" в первом полугодии 2010 года реализовала свою продукцию на сумму около 425 млн. долл., что на 35%, или на 110,185 млн. долл. больше, чем за первое полугодие 2009 года.

Экспорт продукции корпорации в январе-июне т.г. составил 37 тысяч тонн.

Как сообщал УНИАН, Roshen в 2009 году увеличила производство кондитерской продукции на 7% - до 380 тыс. тонн

Справка УНИАН. Кондитерская корпорация „Roshen” владеет Киевской, Винницкой, Кременчугской и Мариупольской кондфабриками в Украине, а также Липецкой кондфабрикой "Ликонф" в России и Клайпедскою кондфабрикой «Klaipedos konditerija» в Литве. Ассортимент продукции насчитывает более 200 видов конфет, шоколада, карамели, печенья, вафель, мармелада и тортов при общем объеме производства 350 тысяч тон в год. Доля производства корпорации „Roshen” на украинском рынке составляет 25%.