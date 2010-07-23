Днепропетровщина сократила поголовье КРС

Днепропетровск. В Днепропетровской области за январь-июнь 2010 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) сократилось на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, а поголовье свиней возросло на 12%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Днепропетровской области.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 июля т. г. во всех категориях животноводческих хозяйств области содержалось 178,8 тыс. голов КРС. Из них коров – 84,3 тыс. голов, что на 5,7% меньше, чем на 1 июля 2009 года.

Поголовье свиней за І полугодие 2010 года возросло на 12% – до 551,7 тыс. голов.

За 6 месяцев т.г. в области поголовье коз и овец увеличилось на 0,5% – до 86,1 тыс. голов.

Также за указанный период зафиксирован рост на 6,2% поголовья птицы – до 19 млн. голов.

В личных хозяйствах населения Днепропетровской области содержится 78,2% от общего количества КРС, 81% коз и овец, 27,1% свиней и около 34,5% птицы всех видов.