«Конти» увеличила производство на украинских фабриках на 11%

Компания «Конти» в І полугодии 2010 года увеличила объем производства продукции на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 109,8 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, украинскими фабриками за отчетный период выпущено 80 тыс. тонн продукции (на 11% больше, чем в январе-июне 2009 г.), российским предприятием (ЗАО «Конти-Рус») – 29,8 тыс. тонн (на 3% меньше).

Также сообщается, что в I полугодии «Конти» увеличила объем реализации продукции на 36% – до 1,8 млрд. грн.

По данным Госкомстата, доля компании «Конти» в общем объеме производства кондитерских изделий в Украине по итогам І полугодия увеличилась с 14,6% до 15,7%.

Справка УНИАН. Компания «Конти» основана в 1997 году. На сегодня в состав Группы «Конти» входят ЗАО «ПО «Конти» и ЗАО «Конти-Рус». Основные производственные активы группы: Донецкая, Константиновская, Горловская кондитерские фабрики в Украине и Курская кондитерская фабрика в России.

Основные ТМ Группы: «Amour» (шоколад в ригелях «Dolci» и квадратный шоколад «Carre», шоколадные конфеты «EsfeRo», орехи в шоколаде «Amour»), «Bonjour»-десерт, «Супер-Контик», «Белиссимо», «Мелодика», «Мамулин торт», «BisKonti», «Джек», «КонтиТофита» и «Золотая Лилия».