«Житомирские ласощи» увеличили реализацию на 27%

ЗАО «Житомирские ласощи» в январе-июне 2010 года увеличило реализацию продукции на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до свыше 400 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, по итогам первого полугодия "Житомирские ласощи" произвели более 27,1 тыс. тонн продукции и сохранили свою позицию в пятерке лидеров кондитерского рынка Украины.

Отмечается также, что в первой половине года компания поставляла продукцию в 22 страны мира. Общий объем ее экспорта за указанный период увеличился на 22%.

Справка УНИАН. Кондитерская фабрика "Житомирские ласощи" (создана в 1944 году) – один из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине. На фабрике производится более 227 видов продукции.