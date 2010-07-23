Украина сократила производство ликеро-водочной продукции на 18%

В Украине производство ликеро-водочной продукции в январе-июне 2010 года сократилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 25 млн. дал.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации «Укрводка».

Согласно сообщению, в частности, производство водки сократилось также на 18% – до 19 млн. дал.

Экспорт ликеро-водочной продукции за отчетный период увеличился на 16%, в т.ч. водки – на 21%.

В ассоциации отмечают, что сокращение объемов производства ликеро-водочной продукции наблюдается с июля прошлого года, с момента введения ставки акцизного сбора в размере 34 грн./л за 100% этилового спирта. Эта тенденция сохранилась и в 2010 году.

«Повышение акцизного налога, а также необоснованное повышение цены на спирт негативно повлияли на производственную деятельность предприятий ликеро-водочной отрасли. Учитывая то, что с 1 сентября ставка акцизного сбора повысится до 39,4 грн. за 1 л 100% спирта, тенденция сокращения объемов производства ликеро-водочной продукции будет сохраняться», – прокомментировал директор ассоциации «Укрводка» Иван ЖОЛНЕР.