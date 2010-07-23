Продкомпания "Подолье" увеличила прибыль почти в 10 раз

Продовольственная компания "Подолье" в первом полугодии 2010 года увеличила прибыль почти в 10 раз или на 61,956 млн. грн., по сравнению с первым полугодием 2009 года, – до 68,926 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В первом полугодии 2010 г. продовольственная компания "Подолье" увеличил чистый доход в 3,6 раза или на 138,735 млн. грн., по сравнению с 1 полугодием 2009 года, – до 191,99 млн. грн. Валовой доход (выручка) от реализации в 1 полугодии 2010 г увеличился на 94,6% или на 111,999 млн. грн. – до 230,388 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, продовольственная компания "Подолье" за 2009 год сократила прибыль на 63,5% или на 6,402 млн. грн. по сравнению с 2008 годом – до 3,676 млн. грн. Чистый доход на 17,4% или на 52,630 млн. грн. по сравнению с 2008 годом - до 355,288 млн. грн.

Справка УНИАН. Продовольственная компания "Подолье" создана в марте 2005 в Винницкой области и входит в состав "Укрпроминвест". В состав концерна "Укрпроминвест" входят три сахарные завода, наибольший из них - Крыжопольский сахарный завод, а также 18 агроформирований в Крыжопольском, Томашпольском, Тростянецком и Ямпольском районах Винницкой области, которые обрабатывают около 100 тыс. га сельскохозяйственных угодий и удерживают около 20 животноводческих комплексов. В состав формирования входит 20 сел, в которых создано почти 6000 рабочих мест. По показателям, предприятия, подчиненные "Укрпроминвесту", являются лидерами сельхозпроизводства Украины. Урожайность сахарной свеклы составляет 540 центнеров из гектара, озимой пшеницы - до 63 центнеров, яровой пшеницы - 41 центнер, кукурузы - около 87 центнеров. Надои на одну корову составляют 7500 кг в год.