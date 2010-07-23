В Тернопольской обл. планируют собрать 1,8 млн. т сахарной свеклы

В Тернопольской области в этом году планируется собрать 1,8 млн. т сахарной свеклы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совещания-семинара по вопросам работы свеклосахарного комплекса области сообщил начальник главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации Андрей ФОМА.

По его словам, средняя урожайность сахарной свеклы прогнозируется на уровне 300 ц/га, следовательно, валовой сбор будет составлять порядка 1,8 млн. т, что на 50% больше, чем в прошлом году. «Это позволит нарастить производство валовой продукции в сопоставимых ценах на 102 млн. грн.», – отметил А.ФОМА.

В свою очередь, первый заместитель председателя ТОГА Василий КОЛОМИЙЧУК отметил, что свеклосахарное производство является одной из приоритетных отраслей перерабатывающей промышленности области, поскольку она формирует до 25% ее товарного производства. По его данным, в 2010 году сахарная свекла в регионе посеяна на площади 61,2 тыс. га, что на 23,4 тыс. га (62%) больше прошлогоднего. Личными крестьянскими хозяйствами посевные площади увеличены почти вдвое – до 8 тыс. га.

Кроме того, на совещании отмечалось, что сахарными заводами области уже законтрактовано свыше 2 млн. т свеклы, что позволяет рассчитывать на наращивание производства сахара до 200 тыс. т – почти на 50% (на 66 тыс. т) против прошлогоднего.

По результатам совещания главам райгосадминистраций и городскому председателю Тернополя было рекомендовано провести с владельцами торговых заведений совещания относительно заключения соглашений на поставку в розницу сахара непосредственно от производителей.