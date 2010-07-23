В Ивано-Франковской обл. уменьшилась продажа сельхозпродукции на рынках

В Ивано-Франковской области в июне т.г. объемы продаж сельхозпродукции на рынках уменьшились на 10%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, при росте цен на 17%.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

Лук репчатый подорожал в 3,3 раза, свекла – в 1,9 раза, крупа гречишная – в 1,7 раза, сахар и чеснок – в 1,6 раза, сухие грибы – на 45,5%, молочные продукты – на 45,1%, клубника – на 42,2%, огурцы свежие – на 42,1%, масло – на 41,7%, щавель – на 39,9%, цитрусовые – на 36,2%, мед – на 32,1%, капуста свежая – на 29,3%, орехи – на 26,3%, сливы, алыча и укроп – на 25%, перец сладкий – на 15,2%, абрикосы, персики – на 15%, лук зеленый – на 14,3%, помидоры свежие – на 12,8%, виноград – на 11,7%, яйца – на 10,1%, бананы – на 10%.

Подешевели за указанный период: петрушка – на 31,2%, сало свинное – на 30%, яблоки – на 23,5%, пшено – на 22,2%, редис – на 20%, груши – на 16,7%, картофель поздний – на 14,3%, рис – на 12,2%, мясо птицы – на 8,3%, вишни, черешни – на 4%, смородина – на 3,8%, свинина и говядина – на 3,7%, телятина – на 1,2%.