Акимова выступает за отмену моратория на продажу сельхозземель
Законопроекты по рынку земли будут рассмотрены в Верховной Раде до конца 2010 года
Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА выступает за отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.
«Мы поставили аккуратный срок на упразднение моратория на продажу сельскохозяйственных земель – начало 2012 года. С моей точки зрения, нужно сделать все, чтобы этот срок был приближен», – отметила она.
По словам И.АКИМОВОЙ, законопроекты по рынку земли будут рассмотрены в Верховной Раде до конца 2010 года.
Как сообщал УНИАН, 19 января т.г. парламент преодолел вето Президента на закон о моратории на продажу земли до 2012 года, и, в соответствии с Конституцией Украины, Президент должен был его подписать.
2 февраля т.г. на сайте Верховной Рады был обнародован закон о продлении моратория на продажу земли до 2012 года.