«Apresto Investments Limited» приобретет контрольный пакет акций “Росинки”

Антимонопольный комитет України предоставил разрешение компании «Apresto Investments Limited» (г. Лимасол, Кипр) на приобретение акций ОАО «Киевский завод безалкогольных напитков «Росинка» (г. Киев).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

Согласно сообщению, соответствующее решение обеспечивает покупателю превышения 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

Справка УНИАН. ОАО «Киевский завод безалкогольных напитков «Росинка» (г. Киев) - один из крупнейших производителей безалкогольных и слабоалкогольных напитков в Украине. Производит продукцию под торговыми марками «Росинка», «София Киевская», «Capri-Sonne», «Таврика», «San Benedetto», «Orangina», а также слабоалкогольные напитки («Бренди-кофе», «Водка-лимон» и др.).