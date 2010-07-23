"Пищевые продукты "Мультимикс" приобретут контрольний пакет четырех хлебокомбинатов

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ЧП "НПП "Пищевые продукты "Мультимикс" (Донецк) на приобретение акций ОАО «Донецкий хлебокомбинат» (г. Донецк), ОАО «Краматорский хлебокомбинат» (г. Краматорск), ОАО «Харцызский хлебокомбинат» (г. Харцыск) и ОАО «Шахтерский хлеб» (г. Шахтерск),

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

Согласно сообщению, данное решение обеспечивает покупателю превышения 50% голосов в высших органах управления эмитентов.

Справка УНИАН. ЧП «НПП «Пищевые продукты «Мультимикс» (г. Донецк) предоставляет коммерческие и рекламные услуги.