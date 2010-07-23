"Пищевые продукты "Мультимикс" приобретут контрольний пакет четырех хлебокомбинатов
17:24, 23 июля 2010Агро
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Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ЧП "НПП "Пищевые продукты "Мультимикс" (Донецк) на приобретение акций ОАО «Донецкий хлебокомбинат» (г. Донецк), ОАО «Краматорский хлебокомбинат» (г. Краматорск), ОАО «Харцызский хлебокомбинат» (г. Харцыск) и ОАО «Шахтерский хлеб» (г. Шахтерск),
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.
Согласно сообщению, данное решение обеспечивает покупателю превышения 50% голосов в высших органах управления эмитентов.
Справка УНИАН. ЧП «НПП «Пищевые продукты «Мультимикс» (г. Донецк) предоставляет коммерческие и рекламные услуги.
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