В Херсонской области увеличилась продажа сельхозпродукции на рынках

В Херсонской области продажа сельскохозяйственных продуктов на рынках в І полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличилась на 22,8%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, продукты животноводства подешевели на 6,1%, их продажа увеличилась на 26,7%.

В то же время продажа продуктов растениеводства уменьшилась на 12,3% при росте цен на 22,7%.