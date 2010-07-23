В Херсонской области увеличилась продажа сельхозпродукции на рынках
17:49, 23 июля 2010Агро
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В І полугодии на 22,8%
В Херсонской области продажа сельскохозяйственных продуктов на рынках в І полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличилась на 22,8%.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, продукты животноводства подешевели на 6,1%, их продажа увеличилась на 26,7%.
В то же время продажа продуктов растениеводства уменьшилась на 12,3% при росте цен на 22,7%.
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