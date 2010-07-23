В Тернопольской обл. выросло производство спирта на 1,4%

В Тернопольской области производство спирта в 1-м полугодии 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1,4%.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, в целом спиртзаводы области произвели 3,4 млн. дал спирта.

В частности, нарастили объемы производства Мариловский спиртзавод – на 30% до 1,4 млн. дал, который произвел 40% от общего количества спирта в области, Козловский – на 20% до 530 тыс. дал. Залозецкий спиртзавод произвел 440 тыс. дал, допустив спад производства на 9%.

Существенное наращивание объемов производства на Мариловском спиртзаводе А. МАЙКА объяснил наличием у завода рынков сбыта. Он также отметил, что в летний период у заводов уменьшается количество сырья, поэтому прирост объемов производства в спиртовой отрасли следует ожидать уже с наступлением осени.

В целом в спиртовой отрасли в области в 1-м полугодии работало 9 предприятий.