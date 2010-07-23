В Тернопольской обл. объемы производства муки уменьшились на 20,5%

В Тернопольской области в 1 полугодии т.г. объемы производства муки, сравнительно с аналогичным периодом в прошлом году, уменьшились на 20,5%.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, в целом за 6 месяцев было выработано 27,22 тыс. т муки. В частности, 13,69 тыс. т произвели предприятия Тернополя, которые уменьшили объемы производства на 17%, 4,6 тыс. т – Тернопольский район (+6%).

Общее уменьшение объемов производства муки А.МАЙКА объяснил уменьшениям спроса на продукт. В целом в мукомольной отрасли области работает 9 предприятий, которые имеют влияние на показатели отрасли.

Производство круп за отчетный период в области, сравнительно с аналогичным периодом в прошлом году, уменьшилось на 7% - до 3,1 тыс. т.

Тернопольское ОАО «Екор», которое занимается производством гречишных круп, через нехватку сырья уменьшило объемы производства на 17% - до 2,49 тыс. т.