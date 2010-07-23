В Харьковской обл. обмолочено озимой ржи на 4,9 тыс. гектаров

По состоянию на 22 июля в Харьковской области обмолочено озимой ржи на площади 4,9 тыс. гектаров (72%).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, в целом намолочено 8,3 тыс. тонн зерна.

Средняя урожайность составляет 16,6 ц / га. Менее 40% ржи собрали в Боровском, Великобурлукском, Волчанском, Двуречанском и Изюмском районах.

Гороха обмолочено 27,5 тыс. га или 89%. Намолочено 39,3 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность 14,3 ц / га. Отстают с уборкой гороха в Боровском районе, где собрано 28% к плану.

Озимый ячмень собран с площади 3,2 тыс. га или 83%. Намолочено 5,8 тыс. тонн. Средняя урожайность 17,9 ц / га.

Ярового ячменя обмолочено 110,2 тыс. га, что составляет 40% к прогнозу. При урожайности 15,9 ц / га намолочено 175,5 тыс. тонн.