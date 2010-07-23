В Тернопольской обл. уменьшилось производство хлебобулочных изделий

В Тернопольской области в 1-м полугодии 2010 года объемы производства хлебобулочных изделий по сравнению с аналогичным периодом 2009 года уменьшились на 7,9%.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, в целом в области было произведено 6,981 тыс. т хлебопродукции.

По его данным, Тернопольский хлебзавод произвел 2,29 тыс. т продукции, что на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ОАО «Надзбручье-Хлеб» – 1,474 тыс. т (-5%). Вместе с тем 2 предприятия Шумского района увеличили объемы производства на 58% до 830 т. Также нарастил объемы производства «Бучачхлебпром», который произвел 640 т (+3%).

Уменьшение объемов производства крупнейшими хлебзаводами А. МАЙКА объяснил высокой конкуренцией на рынке хлеба, а следовательно, уменьшением рынков сбыта.

Всего в области действует 20 предприятий (хлебзаводы и пекарни), которые влияют на показатели отрасли.