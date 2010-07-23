Азаров поздравил аграриев с достижениями в сборе нового урожая

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поздравил аграриев Донецкой, Запорожской, Одесской областей и Крыма с достижениями в сборе нового урожая зерна.

Соответствующие правительственные телеграммы глава правительства направил в облгосадминистрации и Совет министров АРК, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

В частности, аграриев Донецкой, Запорожской областей и Крыма Н.АЗАРОВ поздравил с намолотом первого миллиона тонн зерна нового урожая, а Одесской – с намолотом второго миллиона тонн зерна.

Глава правительства отметил, что работники агропромышленного комплекса этих регионов одержали большую трудовую победу в сборе нынешнего урожая.

Он подчеркнул, что такого выдающегося результата удалось достичь благодаря умелой организации труда, введению современных технологий выращивания зерновых культур, полной самоотдаче и ответственности за порученное дело.

"От имени правительства искренне благодарю тружеников села за самоотверженный труд, желаю крепкого здоровья, добра, благополучия и дальнейших успехов на хлебной ниве", - отметил Н.АЗАРОВ в поздравительных телеграммах.