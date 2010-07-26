В Полтавской области готовы 58 складов

В Полтавской области к приемке зерна на хранение готовы 58 зерновых складов общей мощностью 2,8 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Полтавской облгосадминистрации Александр СЕНЬ.

По его словам, из 58 зерновых складов 12 складов – у сельхозпроизводителей, 6 элеваторных комплексов имеют государственную форму собственности, остальные - частные.

«Аграрии области прогнозируют урожай ранних зерновых около 1,3 млн. тонн, из них 700 000 тонн — пшеницы», - сказал А.СЕНЬ.

Он также отметил, что сегодня приближается к завершению жатва в Машевском, Новосанжарском, Котелевском, Решетиловском районах Полтавской области. Около половины урожая собрано в Диканьском, Зиньковском, Чутовском, Кобеляцком, Козельщинском районах.

Всего в области уже собрано 746 900 тонн ранних зерновых с полей площадью 240,8 тыс. га. Осталось обмолотить 242,3 тыс. га.

Напомним, аграрии Полтавской области планируют закончить уборку урожая до 1 августа. В 2009 году аграрии области собрали 4,1 млн. тонн валового сбора зерновых и зернобобовых культур.