В Житомирской области Аграрный фонд определил среднезакупочные цены на зерно у сельхозпредприятий.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Отмечается, что цены определены по результатам трех последних торгов по состоянию на 21 июля т. г.

Так, тонна пшеницы 2 класса закупается по цене 1450,28 грн., 3 класса – 1315,47 грн., 4 класса – 1200,51 грн., 5 класса – 1168,38 грн., 6 класса – 1097,40 грн. Рожь 1 класса, соответственно, - 912,24 грн., 2 класса – 870,34 грн., 3 класса – 830,11.

Также определены закупочные цены на ячмень. Тонна ячменя 1 класса покупается у сельхозпредприятий региона по цене 970,05 грн. за тонну, 2 класса – по 940,04 грн. за тонну, 3 класса – по 917,47 грн. за тонну.