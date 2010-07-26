Ненастье уничтожило посевы на площади почти 1 тыс. га
13:05, 26 июля 2010Агро
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В Черниговской области
В Черниговской области ненастье уничтожило посевы на площади почти 1 тыс. га. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
В результате неблагоприятных погодных условий (дождя, порывов ветра, града) в с. Сальное Нежинского района произошло повреждение крыш зданий, сооружений и сельскохозяйственных посевов СТОВ "Рид" – кукурузы, сахарной свеклы, посевы ячменя – на общей площади 955 га. Общая сумма убытков, по расчетам сельхозпредприятия, составляет свыше 1 млн. 430 тыс. грн.
Руководством СТОВ "Рид" готовит документы к рассмотрению на Нежинской районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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