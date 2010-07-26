Житомирская ОГА планирует дать землю китайским инвесторам

Власти Житомирской области планируют предоставить китайским инвесторам в аренду до 200 тыс. га в полесских районах для сельскохозяйственной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 24 июля в пресс-центре Житомирской облгосадминистрации сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Житомирской ОГА Николай ДИДКОВСКИЙ во время приема китайской делегации.

"Если ранее говорилось о 650 га , которые могут быть предоставлены в области китайским партнерам под строительство промышленных объектов, то в плане сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса мы готовы предоставить до 200 тыс. га китайским инвесторам в полесских районах Житомирской области для сельскохозяйственной деятельности. Но, разумеется, предоставить в аренду", - сказал Н. ДИДКОВСКИЙ.

При этом он напомнил, что Житомирщина - в первую очередь аграрная область, которая имеет более 1 млн. га пашни и в своем аграрном секторе производит почти 4% валовой продукции Украины. Он также подчеркнул, что область также - мощный потенциальный регион для вложения инвестиций в сельское хозяйство.

"К сожалению, развитие льноводства практически прекращено, но тем не менее мы остались лидерами государства по производству хмеля, мы его производим более 70%" , - отметил начальник Главного управления агропромышленного развития Житомирской ОГА.

Н. ДИДКОВСКИЙ сообщил, что интерес КНР к Житомирской области заключается прежде всего в дальнейшем сотрудничестве по производству льна. "Мы ждем инвестиций от китайской стороны по производству льноволокна, мы готовы сотрудничать, так как в этом направлении область имеет прекрасный опыт", - добавил он.

Начальник управления отметил, что область готова сотрудничать как в плане освоения китайских инвестиций, так и на партнерских условиях. По его словам, "такой подход, на взгляд властей области, дал бы возможность и совместного вложения инвестиций, и их совместного освоения, опять же таки льна, так как полесские районы Житомирщины созданы крайне благоприятны для возделывания этой культуры.

При этом Н. ДИДКОВСКИЙ не исключил возможности сотрудничества по другим агронаправлениям.

Во встрече приняли участие представители аграрных фирм, которые сотрудничают с КНР и имеют свое представительство в Китае - ЧСП " Восток-Запад" из Емильчинского района, "Лен Полесья" Володарско-Волынского района, а также председатель совета директоров ОАО китайской льняной текстильной компании "Ке Шань Цзинь Дин" Менг КВИНГЧЕ.