Кулиничевский хлебокомбинат планирует закупить 20 тыс. т зерна

Корпорация "Кулиничевский хлебокомбинат" (Харьков) планирует закупить в Полтавской области 20 тыс. тонн зерна нового урожая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании в Полтавской ОГА заявил руководитель корпорации Владимир МИСИК.

«Уже завтра я готов заплатить за полтавскую пшеницу. В общем, «Кулиничи» намерены приобрести в области 20 тыс. тонн продовольственного зерна по цене 1 тыс. 200 - 1 тыс. 300 грн. за тонну»,-сказал он.

В.МИСИК заверил, что хлеб, который будет изготавливать хлебокомбинат из приобретенного в Полтавской области зерна, будет реализовываться в области.

«20 тыс. тонн зерна достаточно, чтобы обеспечить социальным хлебом 2/3 населения Полтавской области в течение 2010-2011 годов. Мы обещаем, что цена на хлеб не будет расти. Речь идет о хлебе "Кирпичик", ржаном и пшеничном, а также батоне», - сказал В.МИСИК.

Справка УНИАН. Корпорация "Кулиничевский хлебокомбинат" - один из крупнейших производителей хлеба и хлебобулочных изделий в Харьковской области. В 2006 году корпорация "Кулиничевский хлебокомбинат" приобрела все акции ОАО "Полтавский хлебозавод N2" (Полтава).

Кулиничевский хлебокомбинат, расположенный на территории поселка Кулиничи Харьковского района Харьковской области, был основан в 1994 году. По данным Владимира Мисика, сейчас в состав комбината входит 17 хлебопекарных предприятий в 4 областях Украины (Харьковской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях), общее количество персонала - более 10 тыс. человек. Корпорация выпускает около 300 тонн хлебобулочной продукции в сутки, ассортимент изделий составляет около 150 видов. Сеть фирменной торговли насчитывает около 800 магазинов. Корпорация имеет собственный автопарк, в который входят около 500 специализированных автомашин для развозки хлеба. Ранее Полтавский хлебозавод N2 входил в ОАО "Полтавский хлебокомбинат".