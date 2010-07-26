В Черниговской области оборот розничной торговли сократился

В Черниговской области в январе-июне 2010 г. оборот розничной торговли (включая розничный товарооборот предприятий розничной торговли, расчетные данные относительно объемов продажи товаров на рынках и физическими лицами-предпринимателями) составлял 4,4 млрд. грн., или 95,6% объема января-июня 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В структуре оборота розничной торговли на организованные и неформальные рынки приходились 31,1%. В обороте организованных рынков 14,5% составляла продажа сельскохозяйственных продуктов.

Оборот ресторанного хозяйства (с учетом оборота физических лиц-предпринимателей) за январь-июнь составял 151,8 млн. грн. и против января-июня 2009 г. составил 95,3%.

Объем розничного товарооборота предприятий, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, за январь-июнь 2010 г. составлял 1,9 млрд. грн. и в сопоставимых ценах составил 94% от объема января-июня 2009 г.