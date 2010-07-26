ЧП "Кряж" сократило прибыль на 48,5%

Частное предприятие "Кряж" в 1-м полугодии 2010 г. сократило прибыль на 48,5%, или на 0,339 млн. грн., по сравнению с 1-м полугодием 2009 года - до 0,360 млн. грн.

Об этом сказано в финансовом отчете предприятия, переданном УНИАН.

В первом полугодии 2010 г. по сравнению с 1-м полугодием 2009 года чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) сократился на 42,79%, или на 28,535 млн. грн., - до 38,148 млн. грн., валовой доход сократился на 42,79%, или на 34,242 млн. грн., - до 45,777 млн. грн.

Справка УНИАН. Частное предприятие "Кряж" (Крыжополь, Винницкая обл.) создано в 1999 году на базе хлебопекарного цеха. "Кряж" владеет сахзаводами "Капустянский сахар", "Моевский сахар" и "Соколовский сахар" в Винницкой области мощностью 150, 250 и 250 тонн сахара в сутки. "Кряж" также владеет 20 агроформированиями в 5 районах Винницкой области, которые обрабатывают около 35 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

ЧП "Кряж" за 2009 год сократило чистую прибыль на 45,87%, или на 1,326 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 1,565 млн. грн.