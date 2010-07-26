Житомирская область и китайская провинция Хейлунцзян сотрудничают

Руководство Житомирской облгосадминистрации и китайская делегация провинции Хейлунцзян (КНР) согласовали новую программу сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, инвестиционной и культурной сферах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель губернатора области Игорь ОРЛОВ по итогам переговоров в Житомире.

Для успешного сотрудничества с КНР, сказал И.ОРЛОВ, чрезвычайно важным являются реальные шаги по реформированию экономики.

«В частности, мы обсудили вопросы привлечения инвестиционных ресурсов для налаживания совместной деятельности в сфере выращивания и переработки льна на территориях северного региона Житомирской области, вопросы активизации взаимоотношений в рамках ранее подписанного Соглашения о межрегиональном сотрудничестве между Житомирской областной администрацией Украины и народным правительством провинции Хейлунцзян КНР», - сказал И.ОРЛОВ.

Он подчеркнул, что объемы двухсторонней торговли между Житомирщиной и КНР могут быть увеличены, что обсуждалось на переговорах. «Житомирщина может предложить Китаю и уже предлжила довольно широкий перечень продукции, которая пользуется спросом на внешнем рынке. Это, прежде всего, декоративно-облицовочный камень, продукция машиностроения – фильтрующее, теплообменное и морозильное оборудование, станки, газовые котлы и другое», - добавил И.ОРЛОВ.

Как сообщал УНИАН, по данным облгосадминистрации, в Житомирской области планируется создать совместное украинско-китайское предприятие по выращиванию льна и производству льноволокна.